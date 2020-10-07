高銀金融（0530）因應傳媒報道出售九龍灣高銀金融國際中心的交易，發出補充公告澄清，該集團建議總值143億元的交易，其實是出售持有該物業所屬的賜譽公司之兩家控股公司股權，即包括成美及Goal Eagle股權，而非出售賜譽或有關物業的擁有權。因此毋須獲賜譽接管人Cosimo Borrelli及Simon Ma的批准。該項交易，目前有待法院批准，並為完成交易的先決條件。

該集團又指，經合理查詢後所知，不知悉任何委任萊坊為九龍灣高銀國際金融中心的獨家銷售代理之事宜，亦無就建議進行交易委任萊坊。本報曾經就高銀前述143億元的建議交易或可能出售高銀金融國際中心交易，向Cosimo Borrelli查詢，他表示無意對此作進一步評論。

高銀金融繼續停牌。根據此前該集團的6月底止業績公告，該集團擬出售成美及Goal Eagle全部股權及結欠該集團的債項，總作價143億元。其只簡單描述，兩家公司現時持有高銀金融國際中心所屬的賜譽公司權益。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

講題：美國總統大選期近，金融市場必風起雲湧，你準備好未？

日期：10月9日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400

報名: https://link.mingpao.com/65289.htm

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