巨型獨角獸螞蟻集團上市臨近，早前外電報道，螞蟻目標估值為1.95萬億元。晨星今日發布報告，給予螞蟻約2.45萬億元的估值，較報道中的目標估值高約26%。分析指出，有關估值反映2021年預測市盈率53倍、2022年預測市盈率45倍，雖然看似市盈率較高，但螞蟻現時僅在「利潤化」（monetization）的初期。

晨星分析認為，螞蟻業務具有強有力的「護城河」，該機構續指，現時研究覆蓋的亞洲公司中，僅有6%的公司被視為具有「護城河」。分析指出，螞蟻在市場的現有地位，加上其在金融服務業務具有的「網絡效應」，將形成巨大優勢，可類比國際上的同業美國運通（American Express）及PayPal。晨星認為，這一「護城河」優勢可抵消其他競爭者帶來的風險。

晨星分析指出，相信螞蟻集團未來將繼續將自身金融服務網絡「轉化為利潤」（monetize）。報告指出，雖然螞蟻面對的最大風險為內地金融政策及監管風險，但長期而言，螞蟻為中國經濟帶來正面效益。分析續指，內地可能採取措施以減少「騰訊系」及「阿里系」對市場的掌控，例如將市場一致化、採取統一的QR code等。但晨星認為，提升電子支付的市場份額並非內地銀行的首要任務。

晨星認為，螞蟻在至少未來20年內，均可保持其市場領先地位。至於與「騰訊系」的競爭方面，晨星分析認為，支付寶未來仍可穩定佔有約55%的市場份額，而騰訊（0700）旗下財付通（Tenpay）則約佔39%。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

講題：美國總統大選期近，金融市場必風起雲湧，你準備好未？

日期：10月9日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400

報名: https://link.mingpao.com/65289.htm

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