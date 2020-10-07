李嘉誠基金會表示，恭賀加州伯克萊大學李嘉誠生物醫學與健康科學講座教授席 Jennifer Doudna 教授榮獲諾貝爾化學獎，以及阿爾伯特大學李嘉誠病毒學 Michael Houghton 教授榮獲諾貝爾醫學獎。

李嘉誠基金會指，主席李嘉誠得知消息後高興得淚下。由於他相信二人的科研方向，分別於2010年及2011年支持二人工作，李嘉誠感謝他們及團隊的努力，為世界帶來改變和希望。

Jennifer Doudna 2011年開始在李嘉誠基金會捐資的生物醫學院和健康科學中心發展CRISPR－CAS9 基因編輯技術，2014年被推薦為李嘉誠教授席教授。2017年，她來港與李嘉誠會面時，曾親自為李嘉誠上課，利用3D打印的樂高展示DNA剪輯的過程。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

講題：美國總統大選期近，金融市場必風起雲湧，你準備好未？

日期：10月9日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400

報名: https://link.mingpao.com/65289.htm

其他報道

澳洲研訊：澳洲皇冠獲新濠博亞入股前 雙方曾研究合併

郭台銘赴美洽商布局個人醫療事業

融創9月合同銷售金額約689.4億元

【有片：淘寶圖】蘋果公布新iPhone股價多升

金管局再沽11.63億港元 銀行體系結餘升穿2700億元

報告：今年次季外賣業貢獻80億元收益

中國9月外匯儲備減少220億美元 終止5連升

梁安琪：澳門發展金融業 宜著手制訂人材認證機制