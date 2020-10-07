美法兩女科學家奪諾貝爾化學獎 李嘉誠基金會：李嘉誠高興淚下
文章日期：2020年10月7日 18:52
李嘉誠基金會表示，恭賀加州伯克萊大學李嘉誠生物醫學與健康科學講座教授席 Jennifer Doudna 教授榮獲諾貝爾化學獎，以及阿爾伯特大學李嘉誠病毒學 Michael Houghton 教授榮獲諾貝爾醫學獎。
李嘉誠基金會指，主席李嘉誠得知消息後高興得淚下。由於他相信二人的科研方向，分別於2010年及2011年支持二人工作，李嘉誠感謝他們及團隊的努力，為世界帶來改變和希望。
Jennifer Doudna 2011年開始在李嘉誠基金會捐資的生物醫學院和健康科學中心發展CRISPR－CAS9 基因編輯技術，2014年被推薦為李嘉誠教授席教授。2017年，她來港與李嘉誠會面時，曾親自為李嘉誠上課，利用3D打印的樂高展示DNA剪輯的過程。
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