根據澳洲媒體及《彭博》報道，澳洲皇冠渡假村詹士帕克（James Packer）在參與澳洲新南威爾斯的賭牌研訊會時指出，在去年讓新濠博亞入股皇冠渡假村約10%股權前，新濠博亞主席何猷龍曾經在2019年4月時，對於將新濠及皇冠合併的方案感到興趣，其後很快改變立場，原因是合併方案，對何猷龍及他本人均不適合。後來雙方才轉為討論，讓新濠博亞入股皇冠股權，至於當研訊問到，為何他寧願終止出售皇冠20%股權予新濠博亞時，詹士帕克指出：「我永遠不會因為何猷龍不想做的事情，而要強迫他行事」。

詹士帕克在作供時又形容，他和何猷龍的友誼緊密，並對這段情誼感到驕傲。他指出，何猷龍始終對做一些能夠可行的事感興趣，兩人在討論兩家公司合併時，甚至不談價錢。在研訊中，他不諱言，新南威爾斯獨立酒牌及博彩監管局，對任何與何猷龍的父親即已故賭王何鴻燊沾上關係的事情，均會表現得很敏感在意，但是早年在推進與新濠合作時，他已忘記何鴻燊曾經在新濠持股的歷史。皇冠的代表律師更指出，經早年的調查後，在2006年的報告中已顯示，何鴻燊已經沒有對新濠或集團主席何猷龍有施加任何影響力。在討論引入新濠博亞入股皇冠時，他根本沒有考慮何鴻燊曾經在新濠持股的事情。

是次澳洲新南威爾斯的賭牌研訊會，主要圍繞皇冠渡假村有否涉及參與洗錢，及借助博彩中介人與販毒份子建立關係。同時，會跟進皇冠與新濠博亞的聯繫，是否令皇冠有違在澳洲悉尼經營賭場渡假村的規定。

記者：陳偉燊

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

講題：美國總統大選期近，金融市場必風起雲湧，你準備好未？

日期：10月9日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400

報名: https://link.mingpao.com/65289.htm

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