外賣平台戶戶送（Deliveroo）引述研究機構凱投宏觀（Capital Economics）指，平均逾3成餐飲從業員因餐廳提供外送服務而得以繼續工作；受惠於政府援助計劃而不致失業的則有43%。在4月至6月的疫情高峰期，外送服務料保障香港約4.8萬個職位。以其餐廳夥伴的營業額推算，外送服務為香港貢獻80億元收益。

調查要求受訪餐廳就各類型業務支援措施的重要性進行排序，「如戶戶送的外賣服務」排名最高，其次是「其他政府援助」、「政府保就業計劃」、「稅項減免」及「政府貸款計劃」。

根據該報告的計算，戶戶送今年為香港餐飲業提供逾3500個職位，較去年增加67%；其中1800個來自連鎖餐廳，720個來自獨立食肆。戶戶送亦正跟7000名自僱送餐專員合作。

戶戶送香港區總經理羅家聰表示，報告顯示外送服務對保障就業和維持業務的重要性。外賣服務未來將成為餐廳業務不可或缺的一環，隨著越來越多市民希望留在家中或工作地點享受美食，外賣服務將有利於餐廳的發展。

記者：蔡穎霖

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

講題：美國總統大選期近，金融市場必風起雲湧，你準備好未？

日期：10月9日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400

報名: https://link.mingpao.com/65289.htm

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