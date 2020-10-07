身兼澳門立法會議員的澳門博彩（0880）聯席主席兼執行董事梁安琪，較早前上載至澳門立法會的議程前發言時指出，今次疫情令澳門全社會意識到，澳門產業結構急需進一步調整，增強抵禦外來風險與抗衡周邊競爭的能力。她認為，金融業從澳門的實際情況與發展需求來看，是最適宜發展的產業之一，但是她認為，澳門未有相關專業認證考試機制，她催促當局應盡快針對現代金融服務業的人才培養，制訂科學可行的整體規劃。

梁安琪指出，金融業作為現代服務業，產業的產出附加值高、資源消耗少，適合澳門發展。不過，她引述澳門科技大學發布的《2016-2019年澳門金融業未來人才需求調研報告》指出，金融業人才缺口超過1000人。但是她指出，澳門至今未有相關專業認證考試機制，例如證券從業人員需於鄰近地區如香港、深圳考取相關資質，並需每年到外地一考，對從業員造成不小的困擾。也因為沒有本地專業認證考試機制，令許多從業員及希望入行的年輕人無所適從，

因此，她建議，當局應盡快制訂科學可行的整體規劃，並據此訂立本地人才培養與吸引人才回流的人才儲備措施。同時，借鑒鄰近地區經驗，前瞻性地訂立相應的本地專業考試認證機制，甚至配合大灣區協同發展目標，積極與灣區城市探討制訂相關的專業資格互認機制，以確保澳門金融服務業發展擁有充足的人才儲備。

記者：陳偉燊

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

講題：美國總統大選期近，金融市場必風起雲湧，你準備好未？

日期：10月9日 (星期五)

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