人民銀行公布，9月外匯儲備31425.62億美元，較8月減少220.47億美元，結束連續5個月上升的趨勢。

國家外管局副局長、新聞發言人王春英表示，9月中國外匯市場供求基本平衡，跨境資金流動總體穩定。國際金融市場上，受境外新冠肺炎疫情反覆、主要國家貨幣和財政政策等因素影響，美元指數小幅上升，資產價格漲跌互現。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用之下，令當月外匯儲備規模有所下降。

另外，9月末官方儲備資產中黃金儲備為1182.02億美元，按月降44.13億美元。以盎司計，9月末黃金儲備為6264萬盎司，與上月持平。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

講題：美國總統大選期近，金融市場必風起雲湧，你準備好未？

日期：10月9日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400

報名: https://link.mingpao.com/65289.htm

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