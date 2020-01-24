中國9月外匯儲備減少220億美元 終止5連升
文章日期：2020年10月7日 17:04
人民銀行公布，9月外匯儲備31425.62億美元，較8月減少220.47億美元，結束連續5個月上升的趨勢。
國家外管局副局長、新聞發言人王春英表示，9月中國外匯市場供求基本平衡，跨境資金流動總體穩定。國際金融市場上，受境外新冠肺炎疫情反覆、主要國家貨幣和財政政策等因素影響，美元指數小幅上升，資產價格漲跌互現。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用之下，令當月外匯儲備規模有所下降。
另外，9月末官方儲備資產中黃金儲備為1182.02億美元，按月降44.13億美元。以盎司計，9月末黃金儲備為6264萬盎司，與上月持平。
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