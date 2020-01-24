新冠肺炎疫情衝擊經濟，影響投資市場信心。匯豐香港退休金主管葉士奇表示，由於疫情影響，今年3月份轉換基金的客戶人數較其他月份高出一倍，不過轉換的基金類別則未見明顯趨勢，坦言客戶取向較飄忽，而首三季客戶取款方面亦未見明顯增加。不過他指出，過去一年該行有八成基金表現均勝過市場中位數，當中以中國股票基金表現最好，期內整體強積金賬戶亦有輕微增長。

至於可扣稅自願性供款（TVC）方面，他指出，該行自去年4月推出計劃以來，已累計收到1.4萬個申請，當中超過九成均選擇定期供款，每月平均供款額約4000元，以一年計仍未「用盡」最高6萬元的扣稅額。他又指，該行使用電子渠道查閱強積金的客戶亦見增長，對比去年第四季，今年首季經網頁瀏覽強積金回報及基金表現的客戶，分別增長約兩成及四成，當中應用數碼渠道處理強積金的僱主亦見增長，未來會繼續加強推動數碼化應用。

匯豐環球投資管理的聯席董事兼高級市場策略師歐維鈞表示，早前各國政府推出不同經濟措施，令投資信心回穩，但由於市場仍需面對疫情未受控、地緣政治等不確定因素，預期環球經濟不會快速增長，但上升趨勢保持，料明年底至2022年初有望回復至疫情前逾九成水平。該行將看好中國、亞洲及美國股票市場，並會看好中國及北亞等地區的高收益債券。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

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