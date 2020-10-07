積金局於今年4月發出指引，鼓勵業界開發涵蓋退休前後的投資方案。匯豐香港退休金主管葉士奇表示，由於在現有法規下，強積金受託人不能直接派息予成員戶口，隨着強積金資產規模上升，冀政府可以放寬有關派息限制政策，該行亦正循有關方向積極研發新產品，同時亦會研究房地產信託（RIETs）等主題產品，屆時將適時公布。

此外，他又指，該行擬於明年初簡化強積金的提款行政指示，讓其65歲或以上客戶僅作出一次簽署指示便可分階段取款，免卻每次簽署取款等繁複手續，同時亦將繼續優化該行強積金應用程式。近年匯豐已7次下調強積金管理費，他認為，隨着電子化持續推進，相信有更大空間再調整強積金的收費架構。

宏利香港早前推出MPF退休收益基金，旨在透過派息為成員提供定期及穩定的收益，派息將分別自動再投資於該其「退休收益基金」及「宏利MPF利息基金」，成員可透過其恆常指示以每月提取的形式，從利息基金中分期提款。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

講題：美國總統大選期近，金融市場必風起雲湧，你準備好未？

日期：10月9日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400

報名: https://link.mingpao.com/65289.htm

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