美國總統特朗普表示會簽署刺激經濟的數個措施，美股三大指數期貨向上，恒指亦以接近全日高位收市，大陽燭升穿20天線(24048.18點)。

恒指今早高開19點後曾倒跌75點，尾市隨外圍擴大升幅至最多263點，收市升262點或1.09%，報24242點，成交金額921億元，較上日增加6.18%；國指升92點或0.97%，報9629點。恒生科技指數收報7494點，升2.16%。

藍籌39隻升，9隻下跌，2隻無升跌。舜宇（2382）升5.1%，收報125.6元，是升幅最大的藍籌，吉利（0175）跌0.77%，收報15.5元，是跌幅最大的藍籌。阿里巴巴（9988）升2.93%，收報288.2元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻36點；平保（2318）跌0.25%，收報80元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低3點。

嘉和生物（6998）今日上市，定價24元，收報27.95元，升16.4%，接近全日低位27.2元。

蘋果下周舉行發布會 擬推新iPhone、AirTags。瑞聲（2018）收報44.95元，升3.33%；高偉電子（1415）收報4.93元，跌3.71%；鴻騰（6088）收報3.19元，跌0.62%；富智康（2038）收報1.19元，跌3.25%。

天業節水（0840）母企擬配股減持，迴避美國制裁風險。全日升1.96%，報0.26元。

香港電視（1137）旗下HKTVmall上月總交易額4.78億元，按月跌10.8%，今日亦公布推電子錢包HKTVpay。收報10.9元，跌4.39%。

澳門黃金周第六日，累計訪客跌86.6%，濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）收報13.48元，升0.15%；美高梅中國（2282）收報9.53元，升0.21%；澳博控股（0880）收報9.06元，跌0.88%；永利澳門（1128）收報12.28元，跌0.32%；銀河娛樂（0027）收報53.85元，升1.6%；金沙中國（1928）收報29.85元，跌0.5%。

合景泰富（1813）公布分拆合景悠活上市，持有2股可獲1股合景悠活，45股可認購1股。該股今早除淨，收報10.82元。

破頂股包括，綠城中國（3900）創52周高，見14.2元，收報13.86元，升12.14%；雷蛇（1337）創52周高，見1.96元，收報1.9元，升0.53%。

破底股包括，建行（0939）見52周低4.93元，收報5.01元，升0.6%；中行（3988）見52周低2.33元，收報2.39元，升0.84%；中信銀行（0998）見52周低2.94元，收報2.96元，跌1%；農業銀行（1288）見52周低2.38元，收報2.4元，無升跌；民生銀行（1988）見52周低3.89元，收報3.9元，跌2.5%。

標普將中芯（0981）「BBB-」長期發行人信用評級置於負面觀察，中芯收報18.96元，升2.49%。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

講題：美國總統大選期近，金融市場必風起雲湧，你準備好未？

日期：10月9日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400

報名: https://link.mingpao.com/65289.htm

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