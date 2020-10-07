紐約梅隆銀行發布2020年另類投資（Alternative investment）報告，亞太區另類投資服務主管Mark Nelligan表示，在新冠肺炎疲情下，更多資金湧入另類投資，以致流動性增加，如有投資者以孖展型式投資在非流動性資產。同時又有機構推出錯位基金（Dislocation fund），以應對更多投資者渴望投資信貸基金。而昔日投資者熱衷投資的房地產市場，因不穩定性上升，以致投資活動大減，物業估值亦有影響。

他預期，至2023年另類投資的資金規模達到14萬億美元，當中投資者渴求多元化、低波動性的投資。因此，未來主要有4個投資方向，包括對沖基金會在2023年增長58%至4.9萬億美元，成為資金規模最大的另類投資。

此外，新興市場將成為龐大的另類投資，當中基建如道路建設、發電站等都是相對平穩及低風險項目，預料會吸引更多私人基金注資。房地產市場方面，將會轉型數碼化，相關基金流通性會更廣。最後是私募基金會更透明，出現更多相關的法規，迎合投資者需求。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

講題：美國總統大選期近，金融市場必風起雲湧，你準備好未？

日期：10月9日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400

報名: https://link.mingpao.com/65289.htm

其他報道

梁安琪：十一黃金周澳博業績未符理想

HKTVmall推電子錢包HKTVpay 逾60間O2O門市可用

7虛銀上半年共蝕8.5億 總存款33億 眾安吸27億最多

瑞銀、羅兵咸：中國逾400名富豪擁13萬億財富 港富豪人數微跌

標普將中芯「BBB-」長期發行人信用評級置於負面觀察

澳門：黃金周第六日 累計訪客跌86.6%

【選股王】威高跌勢喘定 宜候低吸納提升值博率

合景：持有2股可獲1股合景悠活 45股可認購1股

恒指半日升111點 升穿20天線 嘉和生物升22% 內銀破底

港視最多跌近一成 市值穿百億元