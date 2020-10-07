調查：疫情令資金湧另類投資 房地產市場失寵
文章日期：2020年10月7日 16:11
紐約梅隆銀行發布2020年另類投資（Alternative investment）報告，亞太區另類投資服務主管Mark Nelligan表示，在新冠肺炎疲情下，更多資金湧入另類投資，以致流動性增加，如有投資者以孖展型式投資在非流動性資產。同時又有機構推出錯位基金（Dislocation fund），以應對更多投資者渴望投資信貸基金。而昔日投資者熱衷投資的房地產市場，因不穩定性上升，以致投資活動大減，物業估值亦有影響。
他預期，至2023年另類投資的資金規模達到14萬億美元，當中投資者渴求多元化、低波動性的投資。因此，未來主要有4個投資方向，包括對沖基金會在2023年增長58%至4.9萬億美元，成為資金規模最大的另類投資。
此外，新興市場將成為龐大的另類投資，當中基建如道路建設、發電站等都是相對平穩及低風險項目，預料會吸引更多私人基金注資。房地產市場方面，將會轉型數碼化，相關基金流通性會更廣。最後是私募基金會更透明，出現更多相關的法規，迎合投資者需求。
「美國大選金融風雲」視像研討會
講者：王冠一教授
講題：美國總統大選期近，金融市場必風起雲湧，你準備好未？
日期：10月9日 (星期五)
時間：下午5:00-6:00 (HKT)
費用：HK$400
報名: https://link.mingpao.com/65289.htm
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