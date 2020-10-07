澳門博彩（0880）聯席主席兼執行董事梁安琪接受澳門傳媒訪問時表示，十一黃金周首幾天，訪澳的旅客不多，其後數天才有較多旅客來澳，澳博期間的業績未達預期理想。她不諱言，受疫情影響，澳博今年的業績下跌很多，澳博將視乎市場的發展，改變營運策略。

至於上葡京的開幕時間，梁安琪稱，受到疫情影響，現時仍未確定上葡京的開幕日期。她認為，澳門目前要做好防疫工作，在政府防疫措施下，逐步回復經濟發展。

葡京人方面，梁安琪指出，該項目基本上完成，已經取得相關牌照，但是受到疫情影響，有機會明年才會開幕。項目內很多商戶、遊樂設施、貨物等，均受到疫情影響。但是她沒有回應項目內有否賭場。此前，有傳媒報道指，葡京人會設有澳門博彩的衛星場。較早前，該集團副主席兼行政總裁蘇樹輝接受本報記者查詢時指，在葡京人開設自行推廣娛樂場，會與上葡京有協同效應。

澳博主席何超鳳，則在今天舉行的國慶酒會上，透過視像錄影致辭時表示，隨著橫琴新口岸開通、中央重啓全國赴澳門旅遊簽註，以及政府推出「擴客源，興經濟，保就業」計劃，不斷為澳門旅遊業和經濟復蘇注入新動力。澳博致力打造「上葡京」成為大灣區一個重要的旅遊品牌。

此外，澳門旅遊局的資料顯示，十一黃金周首6天錄得訪澳旅客共12.02萬人次，只為去年同期的13%。當中內地旅客佔11.24萬人次，按年跌近85%。昨日全日錄得訪澳旅客2.16萬人次，按年減少82.7%，內地旅客佔比92%。當地治安警的數據進一步顯示，今天截至今早11時，共錄得近9.31萬人次經各口岸出入境，入境客共6.7萬人次中，有近5.89萬人次經關閘入境，當中近75%是包括外僱的內地居民。

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