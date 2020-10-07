環聯發表最新全球網上詐騙趨勢季度調查，調查發現，近期源自香港並針對企業的網上疑似詐騙交易的百分比相對穩定，相較3月11日至5月18日期間，5月19日至7月25日錄得的疑似詐騙交易微升1%。

但是，在消費者財政困難研究報告中發現，於7月27日當周接獲與新冠肺炎相關的網上疑似詐騙個案的香港消費者比例，較疫情初期（4月13日起計一星期）增加9%，顯示詐騙份子有策略地將目標從企業轉移到欠缺警覺性的消費者。環聯分析八個行業，指源自香港並以企業為目標的數碼詐騙在疫情初期（3月11日至5月18日）主要針對電訊和金融服務行業，但近期（5月19日至7月25日）已經轉而針對物流和電子遊戲企業。

環聯更進行一項有關新冠肺炎對消費者的影響，於7月27日起進行為期一周的調查，訪問 8,265位在香港、加拿大、哥倫比亞、南非、英國及美國的成年人。調查顯示，香港接近四成(39%) 受訪者稱他們曾經成為新冠肺炎相關網上詐騙的目標，當中以千禧世代（年齡介乎26 至40歲）最為嚴重，達40%。

而疫情相關詐騙中，以網絡釣魚（Phishing）手法最常見，在報稱成為全球新冠肺炎相關網上詐騙目標的香港消費者中，有29%表示收到網絡釣魚訊息。至於有關新冠肺炎疫苗、治療、檢測及個人防護裝備的詐騙資訊，是第二常見與疫情主題有關的詐騙手法。環聯香港區行政總裁林嘉儀表示，網絡釣魚盛行顯示騙徒不求賺快錢，反而著眼於『放長線釣大魚』。一旦騙徒成功竊取消費者的身份憑證，受騙的消費者便可能有多個網上戶口被入侵，甚或大幅影響其信貸評分，影響非常深遠。

記者：陳麗歡

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