【明報專訊】本港8家虛擬銀行中，除富融銀行（Fusion Bank）以外，其餘7家均已披露今年上半年的財務報告，期內合共蝕8.5億元，當中以Livi Bank及Mox Bank蝕較多。至於在上半年已正式開業的眾安銀行（ZA Bank）及試業的匯立銀行（WeLab Bank），亦分別蝕過億元。分析指出，虛銀推出服務初期需靠不同優惠吸客，從而擴大市佔率，「燒錢」屬正常，估計仍需數年時間才可達到收支平衡，但相信隨着未來虛銀之間的碰撞，有關競爭將呈「白熱化」。

明報記者 溫藹紅

最遲開業的富融銀行，發言人回應本報查詢指出，由於上半年內未開業，該行早前已根據 《銀行業（披露）規則》向金管局提交書面通知，並獲批准豁免提交有關季度或半年度報告直至開業為止。

中銀牽頭Livi蝕1.85億最多

已公布財報的7家虛銀，以由中銀香港（2388）牽頭Livi虧損最多，上半年蝕1.85億元；其次是渣打（2888）旗下的Mox，蝕1.73億元，惟這兩家銀行於上半年最多只處於內部試業階段。上周才宣布開業的螞蟻銀行（Ant Bank）上半年蝕6400萬元，為7家虛銀中最少。至於期內已正式開業的眾安銀行及天星銀行（Airstar Bank），上半年分別虧損1.26億元及9200萬元。至於6月底展開試業的匯立銀行與平安壹賬通銀行（PAOB），分別蝕1.13億元及9400萬元。當中，眾安、天星及匯立有披露存款結構，均依賴定期（見圖）。截至6月底，眾安存款總額達27.58億元，是一眾虛銀中最多；7家虛銀存款共有33億元。

虛銀持續大幅燒錢，若比較各行上半年的現金及現金等價物變動，當中僅眾安銀行大幅增加近7億元，因其錄得大量存款；已增資3億元的平安壹賬通銀行亦錄得現金流正數。

學者：「燒錢」正常 收支平衡料需幾年

浸會大學財務及決策學系副教授麥萃才表示，由於虛銀推出初期是「零客戶」，因此開業初期普遍會以優惠補貼等形式吸納客戶，包括推出高息吸客等，從而去擴大銀行自身的市佔率規模，因此「燒錢」很正常。他認為，鑑於新冠疫情衝擊經濟，以致部分用戶減低開戶意欲，估計虛銀仍要好幾年時間才可以達到收支平衡。各銀行的發展進度及服務定位不一，因此現時難以準確估計需時多久。至於虛銀的未來發展，他指出，由於虛銀主要是要補足傳統銀行無法提供的服務，因此有一定生存空間，當中包括是傳統銀行背景的虛銀，及由科技公司領導的虛銀，相信兩者之間會有碰撞，未來競爭將呈「白熱化」。

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