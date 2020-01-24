疫情仍困擾全球經濟，但億萬富豪身家已率先隨股市水漲船高。瑞銀（UBS）聯同會計事務所羅兵咸永道今日發布報告，其中指出，截至7月底，全球富人的財富再創新高。全球共計2189名的億萬富豪所擁有的財富，合計達到10.2萬億美元（約為79.56萬億港元）。此外，中國更成為富豪財富增長速度最快的地區之一。

根據報告，截至7月底，中國內地富豪共計有415名，總財富錄得1.7萬億美元（約為13.26萬億港元）。按此計算，每人平均身家高達約319.5億港元。此外，因中國自3月份疫情受控，刺激A股上揚，帶動此部分億萬富豪的身家在4月至7月的4個月內激增41%。

報告顯示，中國富豪的財富由2018年至今年七月、約兩年半時間內，共計增長約71%。驅動財富增長的板塊則包括健康、材料及娛樂。而中國富豪高達98%均是白手起家，「靠父幹」的情況頗為少見。

對比中美兩地情況，可見中國富豪累積財富速度之快。報告顯示，於2010年，中國富豪總財產為2280億美元，是美國富豪總財產的15%。但至今年7月，中國富豪的總財產已達到美國富豪總財產的約47%。

至於香港方面，億萬富豪人數則由2019年的71人跌至65人，人數幾乎與2015年持平，且其中約四成均是靠父輩累積下來的財產。截止7月底，本港富豪的總資產達3561億美元（約為2.78萬億港元），即人均財富約為427.33億港元。

中美關係未來不確定性大增，被問及中國富豪是否會受此影響，瑞銀財富管理投資總監辦公室大宗商品主管施德銘表示，相信明年內地富豪的人數仍將繼續增加，或出現雙位數增長。他解釋，億萬富豪財富與當地股市具有很大關聯，而內地經濟復蘇，其科技、健康板塊亦非常活躍，對內地整體仍持樂觀態度。