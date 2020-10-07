澳門：黃金周第六日 累計訪客跌86.6%
文章日期：2020年10月7日 12:49
澳門公布十一黃金周旅客數據，第六日訪客人次達21573次，按年跌82.7%，首6日總人數為12萬，按年跌86.6%。當中，內地客單日達19934人次，按年跌77.2%，首6日累計11.2萬人次，按年跌84.8%。
濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）收報13.62元，升1.19%；美高梅中國（2282）收報9.6元，升0.95%；澳博控股（0880）收報9.16元，升0.22%；永利澳門（1128）收報12.34元，升0.16%；銀河娛樂（0027）收報53.95元，升1.79%；金沙中國（1928）收報29.95元，跌0.17%。
「美國大選金融風雲」視像研討會
講者：王冠一教授
講題：美國總統大選期近，金融市場必風起雲湧，你準備好未？
日期：10月9日 (星期五)
時間：下午5:00-6:00 (HKT)
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報名: https://link.mingpao.com/65289.htm
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