澳門公布十一黃金周旅客數據，第六日訪客人次達21573次，按年跌82.7%，首6日總人數為12萬，按年跌86.6%。當中，內地客單日達19934人次，按年跌77.2%，首6日累計11.2萬人次，按年跌84.8%。

濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）收報13.62元，升1.19%；美高梅中國（2282）收報9.6元，升0.95%；澳博控股（0880）收報9.16元，升0.22%；永利澳門（1128）收報12.34元，升0.16%；銀河娛樂（0027）收報53.95元，升1.79%；金沙中國（1928）收報29.95元，跌0.17%。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

講題：美國總統大選期近，金融市場必風起雲湧，你準備好未？

日期：10月9日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400

報名: https://link.mingpao.com/65289.htm

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