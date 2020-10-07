港股反彈持續，恒指高開後偏軟，曾經倒跌75點，在23900點回升，最多升206點，半日收報24091點，升111點或0.46%；昨天急升的恒生中型股指數、小型股指下跌，大市表現參差。大市半日成交510億元。

科技股繼續做好，恒生科技指數再升逾1%，騰訊（0700）升近1%，阿里巴巴（9988）美團（3690）升逾2%。中芯（0981）升4%。本地地產股向好，新世界（0017）升近2%。另個別內房股、汽車4S經銷、風電及相關股做好。不過，光伏、生物科技、建材金屬股等有回吐。

威高股份（1066）由高位跌逾三成後，跌勢有喘定迹象，可以留意。受到新冠疫情及疫情導致產品結構改變的影響，威高上半年收入僅增3%，毛利率下降，純利升幅放緩至3.5%，拖累股價大幅回落。公司早前表示正在考慮分拆專注於血管及癌症相關介入手術的一次性醫療器械業務上市，未來有機會繼續成為催化劑。

股價方面，威高8月初升至22.7元下跌，去到9月底曾跌穿15元，之後反彈，今早升穿20天線，跌勢有喘定迹象，短線有望在15元至17元整固，宜候低吸納增加值博率。

劉思明

投資版副主編