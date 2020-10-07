合景泰富（1813）公布分拆合景悠活上市一事，就優先發售的保證配額基準為合資格股東於記錄日期每持有45股股份的完整倍數可認購一（1）股預留股份。有條件分派的基準為合資格股東於記錄日期每持有兩（2）股股份獲派發一（1）股合景悠活股份。

路透旗下IFR引述市場消息指出，合景悠活本周闖關上市聆訊，尋求在港上市，預計將籌資3億至4億美元。

合景泰富今早除淨，半日報10.9元。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

講題：美國總統大選期近，金融市場必風起雲湧，你準備好未？

日期：10月9日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400

報名: https://link.mingpao.com/65289.htm

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