特朗普停止談判刺激方案推美股，今早又稱願意簽署個別刺激方案，美期止跌回升。今早公布的香港PMI回升，港股重上20天線，不過，內銀股則多隻破底。

恒指今早高開19點後，最多曾升206點，低位跌75點，半日升111點或0.46%，報24091點，是近9月3日後首次升穿20天線(24040.63點)，半日成交金額509億元；國指升31點或0.33%，報9568點。恒生科技指數收報7431點，升1.3%。

藍籌32隻升，15隻下跌，3隻無升跌。舜宇（2382）升3.85%，收報124.1元，是升幅最大的藍籌，中信（0267）跌1.4%，收報5.63元，是跌幅最大的藍籌。阿里巴巴（9988）升2.21%，收報286.2元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻27點；平保（2318）跌0.69%，收報79.65元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低8點。

嘉和生物（6998）今日上市，定價24元，半日收報29.3元，升22%。

蘋果下周舉行發布會，擬推新iPhone、AirTags。瑞聲（2018）收報44.4元，升2.07%；高偉電子（1415）收報4.9元，跌4.3%；鴻騰（6088）收報3.16元，跌1.56%；富智康（2038）收報1.23元，無升跌。

天業節水（0840）母企擬配股減持，迴避美國制裁風險。半日升1.96%，報0.26元。

香港電視（1137）旗下HKTVmall上月總交易額4.78億元，按月跌10.8%。半日收報10.82元，跌5.09%。

破頂股方面，綠城中國（3900）創52周高，見12.48元，收報12.48元，升0.97%。

破底股則有建行（0939）見52周低4.93元，收報4.96元，跌0.4%；中行（3988）見52周低2.33元，收報2.36元，跌0.42%；中信銀行（0998）見52周低2.94元，收報2.94元，跌1.67%；農業銀行（1288）見52周低2.38元，收報2.39元，跌0.42%；民生銀行（1988）見52周低3.89元，收報3.89元，跌2.75%。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

講題：美國總統大選期近，金融市場必風起雲湧，你準備好未？

日期：10月9日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400

報名: https://link.mingpao.com/65289.htm

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