港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR終止2連跌，按日升0.09點子至0.44125%。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌3.63點子至0.05649%；1星期HIBOR跌0.84點子至0.14304%；2星期HIBOR跌0.54點子至0.26018%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.7點子至0.56964%；6個月期HIBOR跌0.7點子至0.71268%；12個月期HIBOR升0.07點子至0.89929%。

港元現報7.7501元，無升跌；美元指數現報93.859，升值0.173點或0.18%。

美元1個月期LIBOR報0.14275%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.2985%，終止連續3日收窄。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

講題：美國總統大選期近，金融市場必風起雲湧，你準備好未？

日期：10月9日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400

報名: https://link.mingpao.com/65289.htm

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