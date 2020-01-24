1個月HIBOR終止2連跌
文章日期：2020年10月7日 11:24
港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR終止2連跌，按日升0.09點子至0.44125%。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌3.63點子至0.05649%；1星期HIBOR跌0.84點子至0.14304%；2星期HIBOR跌0.54點子至0.26018%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.7點子至0.56964%；6個月期HIBOR跌0.7點子至0.71268%；12個月期HIBOR升0.07點子至0.89929%。
港元現報7.7501元，無升跌；美元指數現報93.859，升值0.173點或0.18%。
美元1個月期LIBOR報0.14275%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.2985%，終止連續3日收窄。
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