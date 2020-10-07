美國總統特朗普隔晚突然宣布停止與民主黨的刺激方案談判，直到大選結束，美股應聲重挫，他剛剛於Twitter發文，指願意簽署的刺激措施，前提是它們獨立於更廣泛的討論並單獨通過。

特朗普指，國會應該立刻批准針對航空公司的250億美元支持就業職位方案、1350億美元用於針對小企業的薪資保護計劃。他又指，若他簽署刺激法案，針對個人的1,200美元現金將立即發放。

消息公布後，美股期貨一度輕微倒升，道期現微跌1點，三大指數期貨跌幅不足0.01%。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

講題：美國總統大選期近，金融市場必風起雲湧，你準備好未？

日期：10月9日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400

報名: https://link.mingpao.com/65289.htm

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