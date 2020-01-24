美國眾議院司法委員會反壟斷小組經過16個月調查後發表報告，Facebook、亞馬遜、Google母公司Alphabet及蘋果享有「壟斷權力」，建議國會修改反壟斷法，四大科企的部份業務或面臨分拆。

報告批評，四大科企利用併購打擊對手、收取高昂費用，並強迫小企業接受苛刻的合約條件。報告同時要求政府引入更嚴厲條款，監管相關科企。

報告沒有直接要求四大科企分拆業務，但建議立法限制他們不可擁有不同領域的業務，科技股亦因此受壓。蘋果收報113.16元，跌2.86%，Alphabet收報1451.02元，跌2.14%，亞馬遜收報3099.96元，跌3.1%，Facebook收報258.66元，跌2.26%。

此前，《路透》引述美國共和黨眾議員巴克(Ken Buck)指，他與民主黨人一樣對大型科技企業的力量感到擔心，認為這些企業傾向於通過收購來除去競爭對手，並且會有意把顧客引導向自家的其他產品。但Buck表明反對要求這些企業明確選擇一條「單一的業務線」。他指，「這一提議幾乎是毫不掩飾地要求拆分大型科技企業，共和黨不同意民主黨的做法」。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

講題：美國總統大選期近，金融市場必風起雲湧，你準備好未？

日期：10月9日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400

報名: https://link.mingpao.com/65289.htm

其他報道

恒指高開19點 嘉和生物升21.6% 港視跌6.84%

香港採購經理PMI見3個月高 就業增長 悲觀情緒收歛至一年低

港股ADR升28點 嘉和生物上市 北水續停

蘋果下周舉行發布會 擬推新iPhone、AirTags

特朗普停止刺激方案談判 美股應聲轉跌 道指挫375點 科技股向下

金管局紐約時段再沽19.76億港元