恒指今早高開19點或0.08%，報23999點，成交金額31億元；國指今早低開2點或0.03%，報9533點。恒生科技指數開市報7358點，升0.3%。

藍籌15隻升，18隻下跌，17隻無升跌。阿里巴巴（9988）升1.36%，報283.8元，是升幅最大的藍籌，中行（3988）跌1.27%，報2.34元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升0.82%，報79.5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻20點；平保（2318）跌0.87%，報79.5元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低11點。

嘉和生物（6998）今日上市，定價24元，開市報29.2元，升21.6%。

蘋果下周舉行發布會 擬推新iPhone、AirTags。蘋果相關股個別發展，瑞聲（2018）開市報43.5元，無升跌；比亞迪電子（0285）開市報40.6元，升0.12%；通達（0698）開市報0.42元，無升跌。

天業節水（0840）母企擬配股減持，迴避美國制裁風險。開市報0.265元，升3.9%。

香港電視（1137）旗下HKTVmall上月總交易額4.78億元，按月跌10.8%。開市報10.62元，跌6.84%。

匯漢系三家公司出資2.88億元購入多批恒大（3333）票據。恒大開市報19.84元，無升跌。

澳門黃金周首五天訪澳遊客數目按年跌87.2%。濠賭股個別展，美高梅中國（2282）開市報9.58元，升0.74%；澳博控股（0880）開市報9.11元，跌0.33%；永利澳門（1128）開市報12.16元，跌1.3%；銀河娛樂（0027）開市報52.9元，跌0.19%；金沙中國（1928）開市報29.9元，跌0.33%。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

講題：美國總統大選期近，金融市場必風起雲湧，你準備好未？

日期：10月9日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400

報名: https://link.mingpao.com/65289.htm

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