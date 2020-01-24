IHS Markit香港採購經理PMI由8月的44.0，回升至9月的47.7，見3個月最高，反映私營經濟的景氣度進一步轉差。不過，產出與新訂單量跌勢減慢，就業3個月來首次增長，而悲觀情緒收歛至2019年6月以來最低。

報告指，隨著防疫限制措施調整，個別企業受惠，但不足以提振各大行業的整體業務量，不過企業9月份減產的跌勢已放緩至3個月最低，企業新增業務量下滑，但緊縮已收窄至6月份以來最低。企業亦表示月內曾增聘人手，就業溫和增長，是6年半以來最高。新增職位來自膳食服務業、電腦及資訊服務業等領域。

IHS Markit首席經濟師Bernard Aw表示，防疫限制鬆綁下，營商環境減慢惡化，反映私營經濟於第三季尾正朝向穩定。業務活動量與新接訂量的跌勢同時放緩，企業對未來一年前景的悲觀情緒見一年最低。第三季平均PMI為45.4，略高於上季的43.5，暗示香港經濟未來數月將續面臨嚴峻挑戰。

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