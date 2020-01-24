美股向下，港股ADR升28點或0.12%，報24009點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升1.1%，折合報533.29元；匯控（0005）跌0.21%，折合報30.99元；建行（0939）跌0.4%，折合報4.96元。

今日南北水續休。美期現跌0.14%至0.2%。日股現跌0.51%，韓股現跌0.37%，澳股現升0.35%。

今日焦點股份可留意：

嘉和生物（6998）今日上市，定價24元。

蘋果下周舉行發布會 擬推新iPhone、AirTags。留意瑞聲（2018）等蘋果相關股。

天業節水（0840）母企擬配股減持，迴避美國制裁風險。

香港電視（1137）旗下HKTVmall上月總交易額4.78億元，按月跌10.8%。

匯漢系三家公司出資2.88億元購入多批恒大（3333）票據，留意恒大。

澳門黃金周首五天訪澳遊客數目按年跌87.2%。留意濠賭股。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

講題：美國總統大選期近，金融市場必風起雲湧，你準備好未？

日期：10月9日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400

報名: https://link.mingpao.com/65289.htm

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