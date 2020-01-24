美股道指早段高開65點後，最多升205點，但美國總統特朗普表示停止與民主黨的刺激方案談判，直到大選結束，美股應聲重挫，道指最多倒跌420點。而在特朗普作出上述表述前，聯儲局主席鮑威爾曾表示，若沒有足夠的政府援助，經濟復蘇將疲軟。另外，蘋果將在10月13日舉行的網上發布會推出5G iPhone，但另一方面美國眾議院反壟斷小組委員會呼籲分拆大型科技公司，蘋果及一眾科技股均下跌。

道瓊斯工業平均指數收跌375點，跌幅1.34%，報27772點。標普500指數收跌47點，跌幅1.4%，報3360點。納斯達克綜合指數收跌177點，或1.57%，報11154點。

波音跌6.81%，報159.54美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低76點，而P&G升0.16%，報139.61元，貢獻道指1點。

科技股方面，蘋果收市報113.16元，跌2.86%，谷歌母公司Alphabet收市報1451.02元，跌2.14%，亞馬遜收市報3099.96元，跌3.1%，Facebook收市報258.66元，跌2.26%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.07%，報365點。德國DAX指數收漲0.61%，報12906點；法國CAC 40指數漲0.49%，報4895點；英國富時100指數收漲0.12%，報5949點。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

講題：美國總統大選期近，金融市場必風起雲湧，你準備好未？

日期：10月9日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400

報名: https://link.mingpao.com/65289.htm

其他報道

金管局紐約時段再沽19.76億港元