HKTVmall上月總交易額4.78億元 按月跌10.8%
文章日期：2020年10月6日 21:55
隨著疫情緩和，香港電視（1137）旗下HKTVmall的9月多項營運數據按月均有所下跌。集團公布，9月訂單總商品交易額（GMV）為4.78億元，按月減少10.8%，按年則升1.05倍；平均每日訂單數量達3.3萬張，按月微升0.3%，按年升1.03倍。9月平均訂單值為483元，按月下跌8.2%；按年升1.34%。
HKTVmall在9月平均每日訂單總商品交易額為1590萬元，按年大升1.04倍，按月就下跌8.1%。另外，9月曾在HKTVmall購物的獨立客戶數量為37.6萬人。
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