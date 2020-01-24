隨著疫情緩和，香港電視（1137）旗下HKTVmall的9月多項營運數據按月均有所下跌。集團公布，9月訂單總商品交易額（GMV）為4.78億元，按月減少10.8%，按年則升1.05倍；平均每日訂單數量達3.3萬張，按月微升0.3%，按年升1.03倍。9月平均訂單值為483元，按月下跌8.2%；按年升1.34%。

HKTVmall在9月平均每日訂單總商品交易額為1590萬元，按年大升1.04倍，按月就下跌8.1%。另外，9月曾在HKTVmall購物的獨立客戶數量為37.6萬人。

港視昨日宣布，外賣自取平台正式試業，今日股價收報11.4元，升4.97%。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

講題：美國總統大選期近，金融市場必風起雲湧，你準備好未？

日期：10月9日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400

報名: https://link.mingpao.com/65289.htm

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