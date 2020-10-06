匯漢（0214）、泛海國際（0129）及泛海酒店（0272）一系3間公司宣布，於9月30日至10月5日期間，3家公司在公開市場上，向獨立第三方購買總代價約為3697萬美元（相等於約2.88億港元）中國恒大（3333）的多批票據，3家公司均以其內部現金及銀行融資，用作購入該批票據的代價。該系公司近期頻密發出公告，購入恒大的票據。

在3家公司中，匯漢、泛海國際及泛海酒店各出資逾1438.2萬美元（約1.12億港元）、1763.5萬美元（約1.38億港元）及495.5萬美元（約3865萬港元），購入恒大集團2022年至2024年到期的票據，較賬面值折讓10.11%、9.56%、9.91%。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

講題：美國總統大選期近，金融市場必風起雲湧，你準備好未？

日期：10月9日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400

報名: https://link.mingpao.com/65289.htm

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