香港銀行同業結算公司公布轉數快（FPS）最新數據，9月轉數快錄得1356.13萬宗港元交易量，按月增加9.94%，按年則增2.08倍；同月港元交易額錄得1492.17億元，按月增加10.55%，按年則增1.05倍。

至於人民幣交易方面，9月轉數快錄得1.67萬宗交易量，按月減少2.12%，按年減少7.64%；同月交易額錄得20.59億元人民幣，按月增加3.79%，按年則大增85.21%。

據最新統計，截至今年9月，轉數快已錄得616.61萬個登記賬戶，按月增加3.6%，按年則增加75.35%，當中仍然以個人賬戶為主，錄得609.96萬個，佔整體逾98%；不過商業賬戶亦見增長，按年增加86.62%至6.64萬個。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

講題：美國總統大選期近，金融市場必風起雲湧，你準備好未？

日期：10月9日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400

報名: https://link.mingpao.com/65289.htm

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