9月轉數快港元交易宗數按年增2倍 涉近1500億元
文章日期：2020年10月6日 18:17
香港銀行同業結算公司公布轉數快（FPS）最新數據，9月轉數快錄得1356.13萬宗港元交易量，按月增加9.94%，按年則增2.08倍；同月港元交易額錄得1492.17億元，按月增加10.55%，按年則增1.05倍。
至於人民幣交易方面，9月轉數快錄得1.67萬宗交易量，按月減少2.12%，按年減少7.64%；同月交易額錄得20.59億元人民幣，按月增加3.79%，按年則大增85.21%。
據最新統計，截至今年9月，轉數快已錄得616.61萬個登記賬戶，按月增加3.6%，按年則增加75.35%，當中仍然以個人賬戶為主，錄得609.96萬個，佔整體逾98%；不過商業賬戶亦見增長，按年增加86.62%至6.64萬個。
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