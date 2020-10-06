遠東發展（0035）在荃灣的自置物業，推出首間私人保管庫「遠東保庫」。集團董事總經理孔祥達表示，因應近年各大銀行相繼結束或縮減保管箱業務，致保管箱供不應求，客戶通常需要輪候5至7年。遠東保庫因應市場需求，擬在香港數個地段開展保管庫網絡。

現時「遠東保庫」提供約4500個、六款不同尺寸的保管箱，每月收費為218元起。根據該集團此前刋發的年報披露，其擬於第三季在港推出保庫業務。該保庫在傳統保管箱服務上引進智能保安科技，結合實體及生物認證技術。為保障個人私隱，客戶只需在註冊時出示身份證明文件，無需透露存放於保管箱內的物品內容，而保管庫內所有鑒賞室均不設閉路電視監控，讓客戶可安心整理收藏品。另外，保管庫內設有智能燈光系統，讓客戶可更方便存取物品。客戶亦可隨時聯繫安全控制中心。

記者：陳偉燊

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

講題：美國總統大選期近，金融市場必風起雲湧，你準備好未？

日期：10月9日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400

報名: https://link.mingpao.com/65289.htm

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