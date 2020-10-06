卓越集團旗下商業物管公司卓越商企（6989）明日起招股，定價區間每股9.3元至10.68元，每手1000股，入場費10787.62元。本次上市全球發行3億股，最多集資32.04億元，公開發售佔一成，國際配售佔九成，超額配售權行使後，公司市值最高達133.85億元。招股期截止下周一（12日）止。將於10月19日上市。聯席保薦人為海通國際、招銀國際。

公司引入9名基石投資者，包括騰訊（0700）及京東（9618），全部基投共投資1.5億美元（約為11.7億港元）。其中騰訊投資4500萬美元，京東投資2000萬美元，南方基金、雪湖資本分別投資1700萬美元，3W投資1300萬美元，OP Capital投資1100萬美元，璞石資本、睿遠基金分別投資1000萬美元，銘基投資700萬美元。

是次上市集資將有70%用於業務擴張，包括戰略性收購及投資，10%用於投資信息技術系統，5%用於在管物業的設施升級；5%用於吸引人才，10%用於一般公司用途。

卓越商企總經理郭瑩今日在記者會上表示，公司長年與多名大型客戶合作，包括管理騰訊在5個城市的16個項目；微信旗下項目；華為在4個城市的13個項目；OPPO在內地甚至在印度的部分項目。她表示，內地企業大樓功能愈發多樣，包含辦公樓層、餐廳、會議室等不同設施，此類大樓對安保的要求高，而公司在管理較複雜的商業物業上具有經驗。

根據初步招股資料，按商務物業基本物管業務收益計，卓越商企在內地商務物管服務提供商中排名第4，截至今年5月31日，公司於內地擁有331個在管項目，總面積為2580萬平方米，其中1170萬平方米位於大灣區。截至今年5月底的5個月內，公司來自商業物管的收入佔總收入64%，來自公共及工業物管的收入佔14.5%，住宅物管佔9%；此外，增值服務佔9.6%。期內公司錄得1.54億元人民幣，按年飈升99.3%。

卓越商企母公司卓越集團（Excellence Group）總部位於深圳，為內地房地產「百強企業」，此外集團亦從事資產管理、投資業務。公司網站指出，去年公司土地儲備逾5000萬平方米，七成土儲位於大灣區，公司資產管理規模超過1000億元人民幣。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

講題：美國總統大選期近，金融市場必風起雲湧，你準備好未？

日期：10月9日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400

報名: https://link.mingpao.com/65289.htm

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