根據澳門旅遊局公布，十一黃金周第5天，即10月5日，訪澳旅客共2.15萬人，按年減少86.7%，其中內地旅客逾1.98萬人次，較去年同期下跌84.5%。黃金周首5天訪澳旅客共近9.86萬人次，按年跌87.2%；其中內地旅客佔9.2萬人次，按年跌85.8%。

另當地治安警資料顯示，今日截至早上11時，經各口岸出入境總數9萬多人次，其中入境約有6.6萬人次，當中包括外僱的內地居民佔4.8萬人次。

此外，根據麥格理的報告提供的數據顯示，在黃金周期間，澳門日均賭收恢復至相當於去年同期的15%至25%，即日均1.79億至2.9億澳門元，比投資者預期的30%水平為低。尤以中場的復蘇情況比貴賓博彩為佳。五星級酒店期間的入住率約40%至43%，比假期前的30%至40%為佳。本周一太陽城的貴賓廳預約情況則較平時上升50%至100%，但是該集團指出，賭客消費較疫市前放緩。

記者：陳偉燊

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

講題：美國總統大選期近，金融市場必風起雲湧，你準備好未？

日期：10月9日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400

報名: https://link.mingpao.com/65289.htm

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