新股捷心隆上市前夕撤換8家包銷商 延至下周四掛牌
文章日期：2020年10月6日 16:39
原定將於周四（8日）掛牌的細價新股、馬來西亞建築商捷心隆（2115），罕有地上市前夕突然「臨陣換將」，宣布將原有8間安排行及包銷商「炒魷」，改為委任3間新券商，掛牌日期延至下周四（15日）。
捷心隆於上月底完成招股，原定於周三掛牌上市，集資最多1.4億元，但集團今日公布，由於未能按照該時間表釐定發售價以及簽訂定價協議及國際包銷協議，宣布撤換多家安排行及包銷商，包括東皓證券、中泰國際、億聲證券、First Fidelity Capital、利盟證券、利高證券、偉祿亞太、尊嘉證券，改為加入果樹證券、駿昇証券及天大證券。
有市場人士估計，事件或涉及股份滯銷，加上原有包銷商多逾10間投行，佣金開支高達18%，相當公司需要支付逾2500萬元佣金予包銷商，或令公司股東選擇撤換原有券商陣容。
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