香港保險業聯會宣布，推出《個人償款住院保險核保問卷標準化的最佳行業準則》（《標準核保問卷》），供保險公司自願採用。準則建議，核保問題可縮短大部分與已存在疾病相關問題的披露期，並以5年為上限。雖然是由保險公司自願採用，不過保聯指據其了解，食衞局會考慮在一個過渡期後，將標準核保問卷正式納入成為自願醫保的計劃規則。

除披露期以5年為上限外，準則亦建議，核保問卷應統一不同核保問題的遣詞用字，並限制核保問題的範圍；使用顯淺易明的用語及格式，於大部分問題中，投保人只需回答是非選擇題，以及清楚闡明申請人需要披露的資料，在必要時才會要求申請人提供額外資料。

保聯表示，醫療保險近年日益普及，個人醫保保單數目平均每年增加近15萬張，受保人數累計超過280萬。考慮到大眾對個人醫保的需求日增，以及為方便市民投購，業界認為有必要推出簡潔清晰的標準核保問卷，使投保人更易理解和作答，不論透過任何渠道投保，都有助簡化銷售程序，同時能提供必要的資料，供保險公司作核保之用。

假設投保人曾患有重病，但超出標準核保問卷所問的年期，例如問卷中就部分疾病要求的披露年期為5年，若投保人於6年前患有某疾病，保聯表示，有關疾病若已完全康復，無需進一步治療和跟進，則有關問題的答案可答「否」。即使投保人自願申報了所有沒有被要求的健康狀況作出，保險公司亦不應以該健康資料作核保。

至於保險公司可否在標準核保問卷增減問題，保聯表示，其他在標準核保問卷範圍以外與健康資料相關的問題不應提出。保險公司可詢問較少問題以簡化核保程序，但就自願醫保認可產品而言，做法等同豁免投保人披露相關資料的責任。

食衛局發言人表示，歡迎保聯推出標準核保問卷，在2021年年底後，所有自願醫保的產品提供者在處理自願醫保計劃認可產品的新申請和轉移申請而收集健康相關的資料時，須採用這份標準核保問卷，當局鼓勵自願醫保的產品提供者，開始採用標準核保問卷。

食衛局表示，在標準核保問卷起草階段已經向保聯提供了多輪意見，標準核保問卷可加強對消費者的保障和提高市場透明度，切合自願醫保計劃目標。

記者：歐陽偉昉

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