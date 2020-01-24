美國有機會達成新一輪財政刺激方案，加上總統特朗普出院，利好美股氣氛，港股今日高開高收，日中一度升穿24000點大關，高見24005點，升237點或15，恒指午後走勢穩步向上，收市未能重返2萬4關口，收市升212點或0.9%，報23980點，連升兩個交易，成交金額868億元，較上日減少6.23%；國指升88點或0.94%，報9536點。恒生科技指數收報7336點，升3.44%。

港交所（0388）撐起大市，收市升2.46%，收報375元，貢獻恒指29點；其次為小米（1810）收報21.4元，升2.88%，推高大市25點。ATMX中僅阿里巴巴（9988）向下，收跌0.71%，收報280元，終止四連升。騰訊（0700）收報527.5元，升0.48%；美團（3690）收報258元，升4.96%。

遭美國制裁的中芯國際（0981）今早明顯反彈，收報18.5元，升7.06%。

半新股熱炒，明源雲（0909）收報33.4元，升10.41%；科利實業控股（1455）勁升56.72%，報0.315元；樂享互動（6988）升13.17%，報3.18元。

蔚來、理想及小鵬公布的9月汽車銷售理想，利好汽車股表現。吉利（0175）升6.11%，收報15.62元，是升幅最大的藍籌；華晨中國（1114）收報7.46元，升4.34%；廣汽（2238）收報6.49元，升3.34%；東風（0489）收報4.91元，升4.25%；長城汽車（2333）創52周高，一度高見10.66元，收報10.66元，升8.89%；比亞迪股份（1211）曾創上市新高，見127.8元，收報122.1元，跌1.21%。藍籌中以中行（3988）１表現最差，逆市跌1.25%，收報2.37元。

航空股向好，國泰（0293）未落實裁員，收報5.43元，升0.37%。國航（0753）收報5.21元，升3.17%；南航（1055）收報4.31元，升3.86%；東航（0670）收報3.4元，升3.03%。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

講題：美國總統大選期近，金融市場必風起雲湧，你準備好未？

日期：10月9日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400

報名: https://link.mingpao.com/65289.htm

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