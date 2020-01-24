理柏公布最新強積金數據，9月份強積金回報為負2.25%，以今年6月底強積金總淨資產值9677.63億元，及445.9萬計劃成員計算，人均蝕約4883.31元。由年初至今，強積金基金平均回報率為1.77%，每人仍賺3841.54元。

今年9月份，除了除貨幣市場、日股和港元債券外，其他均錄得虧損，其中以中國和香港股票跌幅最多，分別下跌6.44%和6.09%，大中華股票基金跌4.55%，另外美股基金跌4.73%。債券方面，環球債券跌0.05%，亞太區債券跌0.16%。日股基金一枝獨秀，上升3.28%。

年初至9月底，仍以大中華股票基金保持最大升幅，累計上升11.11%，其次為韓股基金上升8.04%，美股基金上升6.55%，中國股票基金則下跌3.57，港股基金跌5.12%，表現僅好過歐股基金跌9.37%。

個別股票基金方面，9月以友邦強積金優選計劃-日本股票基金升幅最多，上升4.71%，其餘3隻日股基金上升2.59%至3.21%。恒指追蹤基金的表現最差，匯豐和恒生強積金的恒指基金跌7.05%。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

講題：美國總統大選期近，金融市場必風起雲湧，你準備好未？

日期：10月9日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400

報名: https://link.mingpao.com/65289.htm

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