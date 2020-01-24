港股24000點得而復失 半日升179點 小米撐市 中芯升8%

港股半日高開高走，一度突破2萬4大關，最多曾升237點，高見24005點，惟之後升幅收窄，半日升179點或0.75%，報23946點，成交金額497億元；國指升86點或0.92%，報9534點。恒生科技指數收報7322點，升3.25%。

科技股普遍向好，小米（1810）領漲，半日升3.37%，收報21.5元，貢獻恒指30點；騰訊（0700）收報527元，升0.38%；美團（3690）收報254.8元，升3.66%。阿里巴巴（9988）獨憔悴，收報279.8元，跌0.78%。

遭美國制裁的中芯國際（0981）半日大幅反彈，最多升10.53%，高見19.1元，見逾2個月最高，收報18.74元，升8.45%。其餘晶片股個別走，華虹半導體（1347）收報29元，升4.5%；ASM PACIFIC（0522）收報80.95元，升1.19%；太睿國際控股（1010）收報0.82元，跌1.2%。

金價重上1900美元水平，金礦股有支持，紫金礦業（2899）收報5.12元，升5.13%；招金礦業（1818）收報9.66元，升3.09%；中國黃金國際（2099）收報9.04元，升2.73%；山東黃金（1787）收報19.8元，升4.21%；SPDR金ETF（2840）收報1391元，升0.8%。

藍籌中以吉利（0175）表現最好，升6.11%，收報15.62元；領展（0823）跌1.66%，收報62.2元，是跌幅最大的藍籌。

香港電視（1137）旗下HKTVmall外賣自取平台正式試業，首先會在屯門、元朗、天水圍試行。香港電視收報11.42元，升5.16%。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

講題：美國總統大選期近，金融市場必風起雲湧，你準備好未？

日期：10月9日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400

報名: https://link.mingpao.com/65289.htm

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