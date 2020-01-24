港元拆息向下，與樓按相關的1個月HIBOR連跌2日，按日跌2.46點子至0.44036%。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.73點子至0.09274%；1星期HIBOR跌0.48點子至0.15143%；2星期HIBOR跌2.07點子至0.26554%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌1.05點子至0.57661%；6個月期HIBOR跌0.91點子至0.71964%；12個月期HIBOR跌0.52點子至0.89857%。

港元現報7.7501元，貶值1點子；美元指數現報94.496，貶值0.146點子或0.15%。

美元1個月期LIBOR報0.14%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.3004%，連續3日收窄。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

講題：美國總統大選期近，金融市場必風起雲湧，你準備好未？

日期：10月9日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400

報名: https://link.mingpao.com/65289.htm

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