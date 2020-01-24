IMF籲各國把握低利率投資基建推動經濟復蘇
文章日期：2020年10月6日 11:07
國際貨幣基金組織(IMF)表示，各成員國政府應把握低利率良機投資基礎建設，以推動經濟從疫情中復蘇，並朝着綠色能源的方向轉變。
IMF在其財政監測報告的幾個章節中表示，其研究表明，對公共基礎建設進行投資，包括醫療保健系統、數字基礎設施以及應對氣候變化等方面的投資，可以在兩年內使經濟增長實現超過二比一的回報。
完整的《財政監測》報告將在下週舉行的IMF與世界銀行年會上公佈，還將提供疫情大流行對全球經濟影響的最新評估。
IMF表示，發達與發展中經濟體將公共投資增加相當於GDP的1%，可以使其GDP增長2.7%，直接創造700萬個就業機會，而就宏觀經濟受到的間接影響來看，整體將創造2000萬至3300萬個就業機會。
IMF財政部門負責人Vitor Gaspar在博客中表示，儘管IMF頻繁對發展中國家的債務大增提出警告，但全球低利率環境也暗示，現在是進行投資的正確時機。
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