美股做好，港股今早持續走高，一度升穿24000點大關，高見24005點，升237點或1%，現報23966點，升199點或0.84%。恒生科技指數亦向好，一度高見7323點，升231點或3.3%，現報7276點，升183點或2.59%。

ATMX中，僅阿里巴巴（9988）向下，現報280元，跌0.71%；騰訊（0700）報527元，升0.38%；美團（3690）報253.2元，升3.01%；小米（1810）報21.4元，升2.86%。

內地最大、全球第五大的晶圓代工生產商中芯國際（0981）遭美國制裁，惟股價今日大幅反彈，最多升10.53%，高見19.1元，見逾2個月最高，現報18.78元，升逾8%。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

講題：美國總統大選期近，金融市場必風起雲湧，你準備好未？

日期：10月9日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400

報名: https://link.mingpao.com/65289.htm

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