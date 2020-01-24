美股做好，恒指今早高開127點或0.54%，報23895點，成交金額25億元；國指今早高開66點或0.71%，報9514點。恒生科技指數開市報7154點，升0.88%。

建行（0939）領升，高開1%，報5.03元，貢獻恒指14點。科技股走勢分化，阿里巴巴（9988）報279.8元，跌0.78%；騰訊（0700）報527.5元，升0.48%；美團（3690）報247元，升0.49%；小米（1810）報21.05元，升1.2%。國際金融股向上，友邦（1299）升0.32%，報78.95元；匯控（0005）升0.32%，報31.1元。

手機設備股有支持，舜宇（2382）升3.2%，報119.2元，是表現最好藍籌；九龍倉置業（1997）跌1.39%，報32元，是跌幅最大的藍籌。

澳門十一黃金周訪澳旅客人數下跌，濠賭股捱沽，新濠國際發展（0200）報13元，跌1.22%；永利澳門（1128）報12.02元，跌0.99%；銀河娛樂（0027）報51.45元，跌0.29%；金沙中國（1928）報29.5元，跌0.34%。

多間內房股昨日公布營運數據，碧桂園（2007）9月合同銷售額按年增兩成半，開報9.45元，升1.07%；奧園（3883）報7.98元，升2.31%。

香港電視（1137）昨日於旗下HKTVmall於facebook宣布，外賣自取平台正式試業，開報10.86元，無升跌。