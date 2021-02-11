美股向上，港股ADR做好，收報23896點，升128點或0.5%。個股ADR個別走，匯控（0005） ADR折合報30.94元，跌0.2%；騰訊（0700）折合報530.03元，升近1%；建行（0939）折合報4.9元，升0.14%。

亞洲股市方面，日經平均指數今早高開107點或0.46%，現報23342點，升0.13%；韓國首爾綜合指數今早高開11點或0.47%，現報2377點，升0.83%；澳洲股市今早高開0.02點或0%，現報5925點，跌0.28%。

焦點股份

澳門公布十一黃金周訪澳旅客數字，第4日訪客18747人次，按年跌87.8%，亦是3日來首次少於2萬人次，留意濠賭股。

碧桂園（2007）公布，9月合同銷售額約646.3億元人民幣，按年增加25.3%。

中國奧園（3883）公布，今年首9個月合同銷售額累計約833.6億元人民幣，按年升6.1%。

阿里巴巴（9988）擬與瑞士旅遊零售巨頭Dufry在華組合資公司 ，並計劃入股不多於一成。

香港電視（1137）旗下HKTVmall於facebook宣布，外賣自取平台正式試業，首先會在屯門、元朗、天水圍試行。