HKTVmall外賣自取今起試業 率先登陸元天屯

香港電視（1137）旗下HKTVmall於facebook宣布，外賣自取平台今日起正式試業，首先會在屯門、元朗、天水圍試行，因以上三區的餐廳很多均是獨立小店，顧客需要更新HKTVmall應用程式，才可使用外賣自取功能。

根據教學，開啟程式後會顯示附近1.5公里內的餐廳，亦可以需要選擇位置，結帳時客人最少要付金額8%為預定訂金，每間餐廳的訂金比率會有所不同，暫只接受儲存在HKTVmall的信用卡或HKTVmall Mall Dollar付款，餘額付款方式視乎每間餐廳而訂。

交易完成後，至少6%預定訂金將以Mall Dollar形式回贈顧客。以預定100元食物為例，即顧客首先要以信用卡或HKTVmall Mall Dollar付款8元，完成交易可獲至少0.48元回贈，可用於HKTVmall購物或再次下單。

港視今日收市報10.86元，跌0.73%。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

講題：美國總統大選期近，金融市場必風起雲湧，你準備好未？

日期：10月9日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400

報名: https://link.mingpao.com/65289.htm

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