港交所（0388）「優化後開市時段」籌備多時，該所今日公布，經過完成市場測試及規則修訂等工作，開市時段新規將於10月19日實施。屆時新規將適用於股本證券、交易所買賣基金（ETF）、房地產投資信託基金（REITs）及槓桿及反向產品（L&I Products）。債券，結構性產品如牛熊證、界內證，以及認購權證等則不包括在內。

本港開市前時段為9時至9時30分，「優化後開市時段」包括一系列修訂，針對不同細分時段又有不同新規。例如，市場較關注的價格限制方面，由9時至9時15分的時段（「輸入買賣盤時段」）內，將新設上日收市價上下15%的價格限制。而9時15分至9時22分的時段，又根據「輸入買賣盤時段」期間的買賣盤價格，另設價格限制。此外，根據早前資料，今次優化亦將包括允許指定證券在開市前時段，以不低於上日收市價的價格進行沽空；9時至9時22分時段加設競價限價盤等。

值得留意的是，8月上市、追蹤恒生科技指數的南方東英科指ETF（3033）曾在上市當日盤前遭炒高1.6倍，情況引發市場關注。港交所今日公告則特別指出，爲防止包括ETF等交易所買賣產品（ETP），在上市首日於開市前時段出現極端價格波動，將會就此作出一項微調，即首日掛牌的ETP，亦將會受限於開市前時段的上下15%價格波動限制。

港交所續指，ETP在上市日前，每單位資產淨值（NAV）將會作為開市前時段參考價。而發行人須於緊隨上市日前的交易日下午5時或之前，於披露易公布該產品的每單位資產淨值。

翻查早前資料，港交所「優化後開市時段」相關資料均未有特別指明針對掛牌首日ETF的價格限制政策。相比之下，港交所諮詢則曾明確提及，首次公開招股（IPO）股份首日交易將不適用於價格限制，以便於自由價格發現。本次政策臨時作修改，估計或是回應8月份科指ETF亂象。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

講題：美國總統大選期近，金融市場必風起雲湧，你準備好未？

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