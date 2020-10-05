金管局今宣布，將重新推出通脹掛鈎債券（iBond），是繼政府於2011年起推出後第7次發行iBond。金管局高級助理總裁劉應彬表示，是次債券的發行定息增至2厘，發行年期為3年，每手申請價為1萬元，當局目標發行額為100萬億元，並會視乎市場反應，將按需求酌情增發至最多150億元。

他指出，本地經濟受疫情衝擊，低息環境持續，以及地緣風險擴散等因素影響，因此是次iBond的推出旨在為市民提供一個風險較低、且回報穩定的投資選擇，當局已委任16間銀行為場外市場莊家，為債券提供回購保證。他又強調，是次iBond的發行額，並不影響銀色債券的推行發行額（即約30億元）。

香港居民可以由今年10月23日下午9時至11月5日下午2時，透過指定配售銀行、證券經紀或香港結算公司認購債券。該債券將於11月16日發行，並於翌日（11月17日）正式上市，且可在二手市場進行買賣。此外，當局亦已制定有關配發機制。他表示，若申請數目多於150萬份時，屆時將以抽籤形式配發債券，每位中籤者得一手債券；若申請總額多於150億元但申請數目低於150萬份時，則將安排循環配發方式。

中銀香港人數字金融產品部副總經理周國昌表示，由於現時銀行定存息率水平甚低，認為iBond定息達2厘甚具吸引力，加上免手續費，預期客戶反應熱烈，坦言認購申請若超過100萬份亦不會感意外。

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