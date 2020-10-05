立橋人壽保險宣布旗下首間「立橋人壽財富管理中心」正式在灣仔開幕。立橋人壽行政總裁李滿能表示，財富管理中心的開幕是配合業務發展策略，保險業邁進數碼新世代，保險科技方案確實為客戶提供了方便，然而在投保比較複雜的長期保險計劃，仍然需要透過面對面的專業諮詢服務，讓客戶可以更全面了解保障計劃的詳情，投保時可以更加安心。他續稱，未來數個月立橋人壽將會繼續增設財富管理中心，預期會有港島、九龍及新界各一間。

立橋人壽財富管理中心位處灣仔，設有獨立會客室中心，亦設有自助數碼專區，方便客戶使用網上投保服務，保險專員亦隨時從旁提供協助。客戶亦可以在「立橋人壽財富管理中心」查詢保單資料、繳付保費，以及遞交理賠申請等。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

講題：美國總統大選期近，金融市場必風起雲湧，你準備好未？

日期：10月9日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400

報名: https://link.mingpao.com/65289.htm

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