立橋人壽目標開3間地舖分行
文章日期：2020年10月5日 17:42
立橋人壽保險宣布旗下首間「立橋人壽財富管理中心」正式在灣仔開幕。立橋人壽行政總裁李滿能表示，財富管理中心的開幕是配合業務發展策略，保險業邁進數碼新世代，保險科技方案確實為客戶提供了方便，然而在投保比較複雜的長期保險計劃，仍然需要透過面對面的專業諮詢服務，讓客戶可以更全面了解保障計劃的詳情，投保時可以更加安心。他續稱，未來數個月立橋人壽將會繼續增設財富管理中心，預期會有港島、九龍及新界各一間。
立橋人壽財富管理中心位處灣仔，設有獨立會客室中心，亦設有自助數碼專區，方便客戶使用網上投保服務，保險專員亦隨時從旁提供協助。客戶亦可以在「立橋人壽財富管理中心」查詢保單資料、繳付保費，以及遞交理賠申請等。
「美國大選金融風雲」視像研討會
講者：王冠一教授
講題：美國總統大選期近，金融市場必風起雲湧，你準備好未？
日期：10月9日 (星期五)
時間：下午5:00-6:00 (HKT)
費用：HK$400
報名: https://link.mingpao.com/65289.htm
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