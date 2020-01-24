倫交所旗下金融數據公司Refinitiv再擴張。公司今日宣布，完成收購總部位於香港的合規風險公司The Red Flag Group。Refinitiv表示，收購將有助於公司幫助客戶監測合規風險，包括評估洗錢、賄賂、聲譽及ESG風險。公司續指，本次收購完成時，正逢外部商業環境愈發複雜，市場對盡職調查服務的需求出現激增。惟兩間公司未有披露交易金額。

通告顯示，The Red Flag Group總部位於香港，現時約有900名客戶，300名僱員，於全球共有15個辦公室。根據網站，其業務包括提供盡職調查（due diligence）報告、透過數據庫篩選具有風險的個人及實體、第三方風險管理、供應商風險管理等。公司過往較為低調，甚少有傳媒報道。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

講題：美國總統大選期近，金融市場必風起雲湧，你準備好未？

日期：10月9日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400

報名: https://link.mingpao.com/65289.htm

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