倫交所旗下Refinitiv再擴張 收購合規風險公司Red Flag Group
文章日期：2020年10月5日 17:43
倫交所旗下金融數據公司Refinitiv再擴張。公司今日宣布，完成收購總部位於香港的合規風險公司The Red Flag Group。Refinitiv表示，收購將有助於公司幫助客戶監測合規風險，包括評估洗錢、賄賂、聲譽及ESG風險。公司續指，本次收購完成時，正逢外部商業環境愈發複雜，市場對盡職調查服務的需求出現激增。惟兩間公司未有披露交易金額。
通告顯示，The Red Flag Group總部位於香港，現時約有900名客戶，300名僱員，於全球共有15個辦公室。根據網站，其業務包括提供盡職調查（due diligence）報告、透過數據庫篩選具有風險的個人及實體、第三方風險管理、供應商風險管理等。公司過往較為低調，甚少有傳媒報道。
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