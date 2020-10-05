內房陸續公布9月數據。碧桂園（2007）公布，9月份合同銷售金額約646.3億元人民幣(下同)，按年增加25.30%，合同銷售建築面積約759萬平方米，按年增加31.67%。

花樣年（1777）9月銷售額為約52.83億元。相應已售建築面積為約357,654平方米。平均售價為每平方米約14,771元。已累積的銷售額為約326.94億元。相應已售建築面積為約2,373,866平方米。平均售價為每平方米約13,772元。

當代置業（1107）9月合約銷售額約45億元，其中物業合約銷售額約45.1億元，車位合約銷售額約3888萬元，物業合約銷售面積約460,112平方米，銷售均價每平方米約9816元。

景瑞控股（1862）9月合約簽約銷售額約24.63億元，合同銷售面積約為113,809平方米，合同銷售均價約21,640元╱平方米。首9個月累計合約簽約銷售額約為156.38億元，合同銷售面積約為701,970平方米，合同銷售均價約22,277元╱平方米。

綠城管理控股（9979）公布，代建項目取得合同銷售面積約45萬平方米，其中自營及透過與夥伴合作取得合同銷售面積約30萬平方米、聯營及其他公司取得合同銷售面積約15萬平方米；合同銷售金額約68億元，其中自營及透過與業務夥伴合作取得合同銷售金額約51億元，聯營及其他公司取得合同銷售金額約17億元。

中國奧園（3883）公布，9月份集團實現未經審核物業合同銷售額約幣120.8億元，按年增長13.7%。今年首9個月，集團合同銷售額累計約833.6億元，按年增長6.1%。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

講題：美國總統大選期近，金融市場必風起雲湧，你準備好未？

日期：10月9日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400

報名: https://link.mingpao.com/65289.htm

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