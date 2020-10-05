大新銀行（2356）公布今年稅貸安排，最低實際年利率為1.38厘，比去年最低息率1.68厘減少0.3厘，暫為市面最低息率，不過借貸額最多僅限10萬元，貸款期6個月，同時需要開設該行優易或VIP綜合戶口，或登記出糧服務。該行其他稅貸計劃的最低息率為1.88厘，貸款額需要有100萬元，貸款期6個月。

大新今年提供稅貸計劃，最高貸款額為100萬元或月薪10倍，還款期最長24個月。聯儲局今年3月因應新冠肺炎疫情對經濟的影響，利率重回零息時代，港元拆息今年持續。過去拆息低企時，銀行稅貸息率競爭會較為激烈，不過大新銀行總經理及零售銀行處副主管鄧子健認為，借取稅貸多用於交稅，即使多借取貸款作為備用金額也不多，香港交稅的人口和額度穩定，不認為銀行間會有稅貸戰。他表示1.38厘優惠利率和貸款100萬元的1.88厘利率，均沒有下調空間。

虛擬銀行私人貸款低至1.85厘，鄧子健表示私貸貸款額、還款期有所不同，料虛銀貸款或是針對較小的貸款額，其實該行的私貸最低為1.95厘，兩者相差不遠，該行有傳統銀行的分行網絡、前線員工服務客戶，不認為虛銀會加劇競爭。

鄧子健表示，今年零售貸款呆壞較波動，近月已較平穩甚至好轉，對及後貸款質素保持審慎觀望的態度。不過因為借貸人自己的財政狀况轉壞，今年交稅時間因疫情延長，客戶有較多時間預備資金，他期望今年稅貸比去年有雙位數字增長，不過今年整個私貸市場倒退，該行情況則跑贏大市。

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