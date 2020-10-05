【持續更新】iBond推出在即 銀行公布認購優惠

iBond即將推出，銀行陸續宣布提供iBond公開認購優惠。

花旗公布，客戶於該行認購，可以豁免認購手續費、存倉費、代收利息費、到期贖回費、存入費和轉出費。

【17:20】渣打表示，該行會豁免以下手續費，包括二手市場賣出交易、債券轉至渣打股票戶口、託管、代收利息，以及贖回到期債券。

【17:23】中銀香港（2388）表示，認購iBond相關手續費全免，包括認購手續費、保管費、代收利息費、存入費、提早贖回手續費、轉倉費及到期贖回費。

該行是次將新增手機銀行認購 iBond 服務，客戶在認購期內該行手機銀行，輸入認購金額、選定支付賬戶、確認資料後,即完成認購申請。除手機銀行外，該行亦提供網上銀行、投資熱線及全線分行等渠道供認購iBond，並會向所有申請認購的客戶發送認購分配結果的手機短訊及郵寄通知書。

【18：51】信銀國際公布，將為iBond推出「七免」優惠，包括豁免手續費、債券託管費、轉倉費（轉出及轉入）、利息代收費、提早贖回費及到期贖回費。

恒生銀行（0011）公布，會為認購通脹掛鈎債券的客戶提供以下費用豁免，包括認購手續費、託管服務費、代收利息費、到期贖回手續費、債券沽出手續費（適用於非經中央結算系統沽出）、買入證券存入費（適用於經中央結算系統買入），以及將債券由其他銀行轉入本行之債券戶口（適用於非經中央結算系統轉入）有關手續費。

【19：58】匯豐公布，將會豁免iBond下列收費，包括認購手續費、託管服務費、代收利息費、到期贖回債券費，以及存入費，客戶可透過該行的網上理財、電話理財及分行申請認購iBond。

大新銀行（2356）公布，客戶經該行認購iBond及符合相關條件，可獲手續費豁免優惠，包括認購手續費、托管費、代收利息費、到期贖回費、存入費、二手買入手續費、二手賣出手續費、轉出費（轉出至其他銀行）、轉倉費（轉倉至該行之證券戶口）、經紀費用。

東亞銀行（0023）公布，向零售客戶提供豁免認購手續費、每半年收取之債券託管費用、代收利息費及贖回費用優惠。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

講題：美國總統大選期近，金融市場必風起雲湧，你準備好未？

日期：10月9日 (星期五)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400

報名: https://link.mingpao.com/65289.htm

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